Украина может организовать морскую блокаду россии – Штилерман

Денис Штилерман

У Украины есть техническая возможность организовать морскую блокаду россии в Балтийском и Черном морях с помощью БПЛА. Об этом заявил сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман, пишет УНН.

"Вместе с тем у нас есть техническая возможность, например, перекрыть российский нефтяной экспорт в Балтийском и Черном морях", – заявил Штилерман в интервью восточноевропейскому бюро Report.

По его словам, такая морская блокада может привести к резкому подорожанию нефти и топлива в Европе, поэтому европейские партнеры не поддерживают подобную идею.

"Мы можем организовать морскую блокаду России с использованием беспилотников. Но наши партнеры (в Европейском союзе - ред.) не хотят создавать дополнительных проблем для своих избирателей", – отметил Штилерман.

По его словам, сейчас у Украины нет достаточных финансовых возможностей, чтобы самостоятельно и в полном объеме финансировать армию. Поэтому Киев в значительной степени зависим от помощи союзников и европейского финансирования.

Штилерман добавил, что россия рассчитывала, что Украина останется слабой и будет быстро захвачена. Однако Украина превратилась в государство, которое оказывает влияние на будущую архитектуру безопасности Европы.

Напомним

Украинские БпЛА 6 июля поразили нефтеперерабатывающий завод в Омске. На территории предприятия зафиксировано попадание с последующим пожаром.

Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине рф, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

СЕО Fire Point Ирина Терех назвала удар по Омскому НПЗ историческим. По ее словам, до этого дня он оставался одним из лишь двух предприятий из десятки крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, которые ни разу не были повреждены украинскими дронами. Вторым таким предприятием остается Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области.

"На него возлагались надежды по балансированию топливного кризиса после успешной кампании Сил обороны Украины. Для осознания масштаба – его мощность почти вдвое превышает Московский НПЗ", – отметила Терех.

Она также обратила внимание, что Омский НПЗ является единственным в России предприятием, производящее катализаторы крекинга – ключевой компонент, от которого зависит вторичная переработка нефти на других российских нефтеперерабатывающих заводах.

По данным Генерального штаба ВСУ, это последний из 11-ти крупнейших производителей бензина в рф, который поразили украинские воины. Он является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в рф (свыше 21 млн тонн в год) и специализируется на выпуске широкого спектра топлива, масел и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в рф (около 99%). НПЗ выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное топливо класса "Евро-5", авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ). Является также производителем бензола, параксилола и ортоксилола, специализированной продукции и масел, сырья для технического углерода, моторных и индустриальных масел.

Генштаб подчеркивает – Омский НПЗ был задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.