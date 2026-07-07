Украина может организовать морскую блокаду россии – Штилерман

$44.560.0150.870.15
ukenru
08:52 • 8316 просмотра
Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТОVideo
07:52 • 26035 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации
06:01 • 30347 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo
05:30 • 35011 просмотра
Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex
05:07 • 33684 просмотра
Без новых обещаний: станет ли саммит НАТО тестом на прочность Альянса и чего ожидать Украине
7 июля, 03:52 • 24344 просмотра
Число погибших в Киеве после российской атаки возросло до 19
Эксклюзив
6 июля, 15:29 • 39304 просмотра
Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии
Эксклюзив
6 июля, 14:05 • 41011 просмотра
Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях
6 июля, 13:15 • 38040 просмотра
В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны
6 июля, 13:14 • 36006 просмотра
"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы УкраиныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
6.9м/с
40%
744мм
Популярные новости
Президент Колумбии заявил, что не признает легитимность новоизбранного главы государства7 июля, 01:37 • 16079 просмотра
РФ меняет тактику применения "Шахедов" и переходит на реактивные дроны - Defense Express7 июля, 02:55 • 21311 просмотра
Что празднуют 7 июля в Украине и мире7 июля, 03:33 • 15216 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto06:16 • 25895 просмотра
В Дамаске прогремели взрывы во время визита Макрона, 18 пострадавшихVideo09:20 • 14913 просмотра
публикации
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации07:52 • 26035 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto06:16 • 26194 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo06:01 • 30347 просмотра
Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex 05:30 • 35011 просмотра
Без новых обещаний: станет ли саммит НАТО тестом на прочность Альянса и чего ожидать Украине05:07 • 33684 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Румыния
Молдова
Автономная Республика Крым
Крым
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с реплики в первый день съемок "Одиссеи" Нолана10:09 • 4436 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 31563 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 32734 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 75524 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 84530 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Украина может организовать морскую блокаду россии – Штилерман

Киев • УНН

 • 1522 просмотра

Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил о технической возможности перекрыть нефтяной экспорт рф в Балтийском и Черном морях. Европейские партнеры не поддерживают идею из-за риска подорожания топлива.

Украина может организовать морскую блокаду россии – Штилерман
Денис Штилерман

У Украины есть техническая возможность организовать морскую блокаду россии в Балтийском и Черном морях с помощью БПЛА. Об этом заявил сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман, пишет УНН.

"Вместе с тем у нас есть техническая возможность, например, перекрыть российский нефтяной экспорт в Балтийском и Черном морях", – заявил Штилерман в интервью восточноевропейскому бюро Report.

По его словам, такая морская блокада может привести к резкому подорожанию нефти и топлива в Европе, поэтому европейские партнеры не поддерживают подобную идею.

"Мы можем организовать морскую блокаду России с использованием беспилотников. Но наши партнеры (в Европейском союзе - ред.) не хотят создавать дополнительных проблем для своих избирателей", – отметил Штилерман.

По его словам, сейчас у Украины нет достаточных финансовых возможностей, чтобы самостоятельно и в полном объеме финансировать армию. Поэтому Киев в значительной степени зависим от помощи союзников и европейского финансирования.

Штилерман добавил, что россия рассчитывала, что Украина останется слабой и будет быстро захвачена. Однако Украина превратилась в государство, которое оказывает влияние на будущую архитектуру безопасности Европы.

Напомним

Украинские БпЛА 6 июля поразили нефтеперерабатывающий завод в Омске. На территории предприятия зафиксировано попадание с последующим пожаром. 

Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1.  Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине рф, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

СЕО Fire Point Ирина Терех назвала удар по Омскому НПЗ историческим. По ее словам, до этого дня он оставался одним из лишь двух предприятий из десятки крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, которые ни разу не были повреждены украинскими дронами. Вторым таким предприятием остается Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области.

"На него возлагались надежды по балансированию топливного кризиса после успешной кампании Сил обороны Украины. Для осознания масштаба – его мощность почти вдвое превышает Московский НПЗ", – отметила Терех.

Она также обратила внимание, что Омский НПЗ является единственным в России предприятием, производящее катализаторы крекинга – ключевой компонент, от которого зависит вторичная переработка нефти на других российских нефтеперерабатывающих заводах.

По данным Генерального штаба ВСУ, это последний из 11-ти крупнейших производителей бензина в рф, который поразили украинские воины. Он является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в рф (свыше 21 млн тонн в год) и специализируется на выпуске широкого спектра топлива, масел и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в рф (около 99%). НПЗ выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное топливо класса "Евро-5", авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ). Является также производителем бензола, параксилола и ортоксилола, специализированной продукции и масел, сырья для технического углерода, моторных и индустриальных масел.

Генштаб подчеркивает – Омский НПЗ был задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Юлия Мельник

Война в УкраинеПолитика