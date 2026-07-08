Украина может более чем вдвое опередить еврозону по темпам экономического роста – прогноз МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Украины до 2031 года будет расти более чем вдвое быстрее, чем экономика еврозоны, при условии начала масштабного послевоенного восстановления. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на прогноз МВФ, пишет УНН.

Детали

По оценкам Фонда, среднегодовой рост украинской экономики составит 3,8%, а в 2028 году может достичь около 4,2%. В то же время экономика еврозоны, по прогнозу МВФ, будет расти чуть более чем на 1% в год до 2031 года.

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Основным фактором такого роста Украины должно стать послевоенное восстановление. Прогноз базируется на предположении, что боевые действия утихнут и начнется масштабная реконструкция страны, которая будет стимулировать инвестиции. По оценке Всемирного банка, стоимость восстановления Украины составляет около 600 млрд долларов.

В то же время в МВФ подчеркивают, что сценарий существенно зависит от развития войны. Если боевые действия продолжатся, при негативном сценарии экономический рост Украины в 2027 году составит лишь около 1%.

Перспективы остаются чрезвычайно неопределенными, поскольку война продолжает наносить большой удар населению и экономике – отметили в МВФ.

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