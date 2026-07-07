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Рютте: удары Украины по энергетической и оборонной инфраструктуре рф наносят серьезный ущерб российской экономике

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что удары Украины по энергетической и оборонной инфраструктуре рф существенно ухудшают состояние российской экономики. Он назвал это одной из важнейших проблем для россии.

Рютте: удары Украины по энергетической и оборонной инфраструктуре рф наносят серьезный ущерб российской экономике

Украина успешно наносит удары по энергетической и оборонной инфраструктуре россии, что существенно ухудшает состояние российской экономики. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время совместного общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО, передает УНН.

Он отметил, что такие удары имеют не только военный, но и экономический эффект.

То, что вы делаете в последние месяцы, действительно впечатляет. Вы успешно наносите удары по российской энергетической инфраструктуре и объектам оборонной промышленности глубоко на территории россии. Одной из важнейших проблем для россии сейчас является именно то, что вы делаете с ее экономикой. Российская экономика находится в очень плохом состоянии 

– заявил Рютте.

ЕС хочет расширять сотрудничество с Украиной в оборонной промышленности – фон дер Ляйен07.07.26, 14:31 • 1658 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина фактически разрушила миф о "недосягаемом" российском тыле. По его словам, украинские Силы обороны уже поразили все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы россии, а последним стал Омский НПЗ – крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие рф, расположенное почти за 2 500 км от украинской границы. 

Во время этой операции была применена новая модификация дальнобойного беспилотника FP-1 производства компании Fire Point. CEO компании Ирина Терех назвала удар историческим, подчеркнув, что Омский НПЗ был одним из двух крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий, которые до этого ни разу не подвергались поражению.

Андрей Тимощенков

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