Украина и ЕС могут достичь прогресса по дроновому соглашению за шесть месяцев - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение следующих шести месяцев Украина и Европейский Союз могут достичь реального прогресса по дроновой сделке, которую Киев предложил ЕС, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, украинский опыт современной войны важен для безопасности всей Европы, в частности в сферах противовоздушной обороны.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже имеет ряд двусторонних договоренностей и более широких партнерств с европейскими государствами, которые могут помочь масштабировать применение украинских оборонных технологий.

В течение следующих шести месяцев мы можем достичь реального прогресса по дроновой сделке, которую Украина предложила Европейскому Союзу. Мы также заключили значительное количество двусторонних соглашений и более широких партнерств с европейскими странами, которые могут помочь шире применять новые украинские оборонные технологии, в частности системы дронов и противодействия дронам, которые уже доказывают свою эффективность - сказал Президент Украины во время выступления на церемонии по случаю начала председательства Ирландии в Совете ЕС.

Глава государства отметил, что сейчас каждая страна нуждается в современных средствах для мониторинга и защиты собственного воздушного пространства и морских границ.

Сегодня каждая страна нуждается в современных средствах, чтобы по крайней мере контролировать и защищать собственное воздушное пространство и морские границы. Без украинского опыта и экспертизы в сфере безопасности, проверенных современной войной, сегодня просто невозможно гарантировать безопасность, особенно когда речь идет о противовоздушной обороне и морской безопасности. Именно поэтому я приглашаю всю Европу работать вместе как можно теснее - подчеркнул Зеленский.

Контекст

Ранее Владимир Зеленский обсуждал с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен работу над соглашением с ЕС в формате Drone Deal. В Офисе Президента отмечали, что такое соглашение может охватить закупку украинской оборонной продукции, противовоздушную оборону, контрдроновые способности, беспилотные морские системы и другие приоритетные направления безопасности.

В апреле 2026 года, после встречи Зеленского с Коштой и фон дер Ляйен, в ОП сообщали, что Украина предлагает Европе сотрудничество в формате Drone Deal и команды Украины и ЕС будут оставаться в контакте для проработки деталей. Тогда же президентка Еврокомиссии заявляла, что часть финансовой поддержки ЕС Украине должна пойти на оборону, а первый пакет может быть "дроновым" — "дроны из Украины для Украины".

В мае 2026 года Европейская комиссия запустила отбор основателей EU-Ukraine Drone Alliance. В ЕК поясняли, что альянс должен объединить производителей, инноваторов, стартапы, компании с масштабируемым производством и конечных пользователей из ЕС, стран ЕЭЗ/ЕАСТ и Украины для развития комплексных способностей в сфере дронов и противодействия беспилотникам.

Вопрос дронов и противодействия беспилотникам стал одним из приоритетов европейской оборонной политики на фоне российской агрессии. В июне 2026 года Европейский совет подчеркивал необходимость защиты сухопутных, воздушных и морских границ ЕС после повторных нарушений воздушного пространства государств-членов, в частности инцидента с российским дроном в Румынии.

Напомним

В июне 2026 года Украина предложила Болгарии заключить соглашение в формате Drone Deal. Стороны договорились активизировать работу над совместными инициативами.