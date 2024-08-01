В четверг, 1 августа, заместители Министра энергетики Украины Светлана Гринчук и Роман Андарак провели очередную рабочую встречу с делегацией Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Стороны обсудили актуальные проблемы и потребности энергетического сектора Украины на фоне постоянных российских атак и подготовку к отопительному сезону.

Также Гринчук поблагодарила японских коллег за предоставление газовых турбин, резервных генераторов и другого оборудования для развития распределенной генерации и обеспечения работы критической инфраструктуры, а также за помощь в защите энергообъектов.

Поддержка JICA очень важна и своевременна. Благодаря ей мы можем лучше подготовиться к следующей зиме. Особенно это касается Харьковщины и других регионов, которые ежедневно страдают от вражеских обстрелов и подвергаются разрушениям. Там живет много людей, и мы должны обеспечить объекты критической инфраструктуры всем необходимым энергетическим оборудованием для бесперебойного водоснабжения/водоотведения и теплоснабжения - подчеркнула заместитель министра энергетики.

Японія і Камбоджа розміновуватимуть Україну

Также во время встречи уделено внимание долгосрочным планам сотрудничества, в частности техническим решениям по развитию ВИЭ, низкоуглеродной энергетики и внедрению "умных сетей" в процессе восстановления поврежденной российским агрессором энергетической инфраструктуры.

В Минэнерго добавили, что представители JICA заверили, что продолжат оказывать Украине всю необходимую помощь как для прохождения грядущего осенне-зимнего периода, так и внедрения современных энерготехнологий.

Напомним

Япония планирует предоставить Украине кредиты на сумму 3,3 миллиарда долларов, как часть финансовой поддержки от стран G7. Это финансирование предусматривает использование процентов с замороженных российских активов