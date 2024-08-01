Киев • УНН
Заместители министра энергетики Украины провели встречу с делегацией JICA. Обсуждалась помощь Японии в энергетическом секторе и планы долгосрочного сотрудничества, в частности в развитии ВИЭ и восстановлении инфраструктуры.
В четверг, 1 августа, заместители Министра энергетики Украины Светлана Гринчук и Роман Андарак провели очередную рабочую встречу с делегацией Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.
Детали
Стороны обсудили актуальные проблемы и потребности энергетического сектора Украины на фоне постоянных российских атак и подготовку к отопительному сезону.
Также Гринчук поблагодарила японских коллег за предоставление газовых турбин, резервных генераторов и другого оборудования для развития распределенной генерации и обеспечения работы критической инфраструктуры, а также за помощь в защите энергообъектов.
Поддержка JICA очень важна и своевременна. Благодаря ей мы можем лучше подготовиться к следующей зиме. Особенно это касается Харьковщины и других регионов, которые ежедневно страдают от вражеских обстрелов и подвергаются разрушениям. Там живет много людей, и мы должны обеспечить объекты критической инфраструктуры всем необходимым энергетическим оборудованием для бесперебойного водоснабжения/водоотведения и теплоснабжения
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Также во время встречи уделено внимание долгосрочным планам сотрудничества, в частности техническим решениям по развитию ВИЭ, низкоуглеродной энергетики и внедрению "умных сетей" в процессе восстановления поврежденной российским агрессором энергетической инфраструктуры.
В Минэнерго добавили, что представители JICA заверили, что продолжат оказывать Украине всю необходимую помощь как для прохождения грядущего осенне-зимнего периода, так и внедрения современных энерготехнологий.
Напомним
Япония планирует предоставить Украине кредиты на сумму 3,3 миллиарда долларов, как часть финансовой поддержки от стран G7. Это финансирование предусматривает использование процентов с замороженных российских активов