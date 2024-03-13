Украина и Румыния обсудили парламентское сотрудничество, евроатлантическую интеграцию и поддержку во время войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  126479 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123192 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114513 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114398 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105359 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

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8 марта 2024, 12:44  •  189095 просмотра

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11 марта 2024, 08:40  •  186401 просмотра
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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  270566 просмотра
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8 марта 2024, 11:48  •  269564 просмотра

Украина и Румыния обсудили парламентское сотрудничество, евроатлантическую интеграцию и поддержку во время войны

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась с Послом Румынии в Украине Александру Виктором Микулой, обсудив парламентскую дипломатию, сотрудничество между двумя странами, европейскую и евроатлантическую интеграцию, поддержку Румынией интеграционных усилий Украины, осудив действия рф и выразив благодарность за поддержку Румынии во время войны.

Война •   •  855 просмотра
Украина и Румыния обсудили парламентское сотрудничество, евроатлантическую интеграцию и поддержку во время войны

Состоялась 17-я ротация миссии МАГАТЭ на временно оккупированной Запорожской АЭС

17-я очередная ротация миссии МАГАТЭ состоялась на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции 12 марта 2024 года.

Война •   •  1321 просмотра
Состоялась 17-я ротация миссии МАГАТЭ на временно оккупированной Запорожской АЭС

Тысячи людей протестуют в Братиславе против пророссийской позиции словацкого правительства

Тысячи людей протестовали в Братиславе против пророссийской позиции словацкого правительства и в поддержку Украины.

Общество •   •  2647 просмотра
Тысячи людей протестуют в Братиславе против пророссийской позиции словацкого правительства

Юношеская сборная Украины U-17 получила путевку на Евро-2024

Юношеская сборная Украины по футболу U-17 выиграла свою группу в элитном раунде отбора, обеспечив себе путевку на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет на Кипре с 20 мая по 5 июня с 16-ю командами-участницами.

спорт •   •  2878 просмотра
Юношеская сборная Украины U-17 получила путевку на Евро-2024

Репрессии на захваченных территориях: За сопротивление агрессору осуждают местных - Федоров

На оккупированных территориях власти наказывают местных жителей за высказывания оппозиции, осуждая их за якобы "инакомыслие" и поддержку украинских Сил.

Война •   •  4573 просмотра
Репрессии на захваченных территориях: За сопротивление агрессору осуждают местных - Федоров

Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

рф обходит международные санкции, используя посредников в бывших советских республиках, таких как Азербайджан, для получения роскошных автомобилей из Великобритании. Поэтому экспорт в Азербайджан увеличился на 1860% за 5 лет и достиг 273 млн фунтов стерлингов в прошлом году, согласно данным Sky News и анализа торговых данных.

Война •   •  6063 просмотра
Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

Spravdi опровергает заявления рф о захвате Одессы, Николаева и Харькова

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергает сообщения распространенные в российских источниках ИПСО о намерениях вражеских войск взять Одессу, Николаев и Харьков.

Война •   •  6423 просмотра
Spravdi опровергает заявления рф о захвате Одессы, Николаева и Харькова

На северо-востоке зафиксирована активность тактической авиации противника

На северо-восточном направлении зафиксирована активность тактической авиации противника, что создает угрозу нанесения воздушных ударов.

Война •   •  6528 просмотра
На северо-востоке зафиксирована активность тактической авиации противника

Продолжается борьба за жизнь в Кривом Роге: спасают 8 тяжелораненых, среди которых 3 детей

Восемь человек, в том числе трое детей в возрасте 4 года, 2 месяца и 11 месяцев, получили серьезные ранения во время российского обстрела многоэтажки в Кривом Роге и сейчас находятся в больницах. Всего ранения получили 44 человека.

Общество •   •  8573 просмотра
Продолжается борьба за жизнь в Кривом Роге: спасают 8 тяжелораненых, среди которых 3 детей

Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Венгрии - РоІітісо

Европейский парламент готовится подать в суд на Европейскую комиссию из-за ее противоречивого решения разморозить миллиарды долларов для Венгрии в конце прошлого года, несмотря на обеспокоенность относительно нарушений прав человека и верховенства права.

политика •   •  10023 просмотра
Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Венгрии - РоІітісо