Вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк встретилась с Послом Румынии в Украине Александру Виктором Микулой, где обсудили ряд ключевых вопросов, важных для обеих стран. Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.

Во время встречи стороны обсудили повышение эффективности парламентской дипломатии и расширение сотрудничества между Украиной и Румынией, налаживание тесного взаимодействия Верховной Рады Украины и двухпалатного Парламента Румынии и обмен опытом по европейской и евроатлантической интеграции.

Господин Посол, учитывая свой опыт как национальный координатор по организации Бухарестского саммита НАТО, отметил, что Румыния полностью поддерживает интеграционные усилия Украины.

Елена Кондратюк также обратилась к румынским коллегам с призывом принять резолюции, осуждающие массовое похищение украинских детей страной-террористом и так называемые "выборы президента рф", поскольку эти фейковые выборы являются "выборами без выбора".

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины лично выразила благодарность Румынии за поддержку во время войны, напомнив, что более 85 000 украинцев находятся под защитой в Румынии, большинство из которых - женщины и дети.

Очень ценим усилия по развитию пограничной инфраструктуры, создание новых и развитие имеющихся транспортных коридоров для экспорта украинской аграрной продукции. Это важнейший вклад в нашу экономическую устойчивость - заявила Елена Кондратюк.

Испания продолжит программы лечения и реабилитации украинских военных - Елена Кондратюк