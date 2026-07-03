Украина и Польша обсудили упрощение таможенных процедур и развитие инфраструктуры пунктов пропуска – МИД
Киев • УНН
Главы МИД Украины и Польши в Варшаве обсудили модернизацию пунктов пропуска и упрощение таможенных процедур для граждан и бизнеса. Стороны уделили внимание развитию приграничной инфраструктуры.
Министры иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский в ходе переговоров в Варшаве обсудили развитие приграничной инфраструктуры и упрощение таможенных процедур для граждан и бизнеса. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.
В ходе встречи стороны уделили внимание практическим вопросам двустороннего сотрудничества, в частности модернизации пунктов пропуска на украинско-польской границе и улучшению условий для пересечения границы людьми и перевозки товаров.
Мы также подробно обсудили дальнейшие шаги по упрощению таможенных процедур для наших граждан и бизнеса, а также развитие инфраструктуры пунктов пропуска между Украиной и Польшей
В МИД подчеркнули, что эти вопросы важны для развития экономического сотрудничества между странами, ускорения логистики и повышения эффективности работы общей границы.
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