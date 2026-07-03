Украина и Польша обсудили упрощение таможенных процедур и развитие инфраструктуры пунктов пропуска – МИД

$44.800.0351.080.10
ukenru
15:56 • 6236 просмотра
Президент: определены шаги для ускорения производства собственной баллистики и антибаллистики
Эксклюзив
15:00 • 15011 просмотра
россия стремится подорвать единство Запада - политолог оценил возможную агрессию против Польши
Эксклюзив
12:42 • 23079 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
3 июля, 12:19 • 23308 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля - горожане устроили мемориал погибшимPhoto
3 июля, 10:57 • 23866 просмотра
На круизном лайнере Ruby Princess произошла вспышка норовируса - заболели более 120 человек
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 39784 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
3 июля, 07:10 • 32943 просмотра
ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа ТищенкоPhotoVideo
3 июля, 07:01 • 28936 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова
3 июля, 04:36 • 28769 просмотра
Число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 30 человекPhoto
2 июля, 23:44 • 36129 просмотра
Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
0м/с
88%
745мм
Популярные новости
Во Львове задержали российского "крота" за попытку диверсии на оборонном предприятииPhoto3 июля, 09:24 • 14872 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 31644 просмотра
Киев и область перевели на экстренные отключения света3 июля, 11:05 • 19541 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 13254 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto16:05 • 7752 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto16:05 • 7892 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
12:42 • 23079 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 31752 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 39784 просмотра
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto2 июля, 14:59 • 50325 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Парагвай
Мексика
Канада
Реклама
УНН Lite
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 13364 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 45017 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 89602 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 122422 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 134775 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Украина и Польша обсудили упрощение таможенных процедур и развитие инфраструктуры пунктов пропуска – МИД

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Главы МИД Украины и Польши в Варшаве обсудили модернизацию пунктов пропуска и упрощение таможенных процедур для граждан и бизнеса. Стороны уделили внимание развитию приграничной инфраструктуры.

Украина и Польша обсудили упрощение таможенных процедур и развитие инфраструктуры пунктов пропуска – МИД

Министры иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский в ходе переговоров в Варшаве обсудили развитие приграничной инфраструктуры и упрощение таможенных процедур для граждан и бизнеса. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

В ходе встречи стороны уделили внимание практическим вопросам двустороннего сотрудничества, в частности модернизации пунктов пропуска на украинско-польской границе и улучшению условий для пересечения границы людьми и перевозки товаров.

Мы также подробно обсудили дальнейшие шаги по упрощению таможенных процедур для наших граждан и бизнеса, а также развитие инфраструктуры пунктов пропуска между Украиной и Польшей 

– отметил Сибига.

В МИД подчеркнули, что эти вопросы важны для развития экономического сотрудничества между странами, ускорения логистики и повышения эффективности работы общей границы.

Польша готовится к различным сценариям на фоне угрозы провокаций рф - Туск03.07.26, 17:42 • 2360 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира