Польша готовится к различным сценариям на фоне угрозы провокаций рф - Туск
Киев • УНН
По словам главы польского правительства, его страна готовится к различным сценариям на фоне угрозы российских провокаций. Туск также отметил, что ближайшие месяцы могут быть критическими из-за войны в Украине.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна готовится к различным сценариям на фоне угрозы провокаций рф. Об этом Туск заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Много недель назад я говорил о том, что существует реальная угроза российских провокаций. С тех пор мы слышим такие сообщения от всех возможных разведывательных служб, в частности стран ЕС, НАТО и региона. Польша очень интенсивно готовится к различным сценариям. Я не намерен никого пугать, но ближайшие месяцы, в том числе с учетом меняющегося характера войны в Украине, могут оказаться действительно критическими. Эти опасения особенно ощутимы в странах Балтии
По его словам, Польша осознает все угрозы и готовится к различным сценариям.
Напомним
Соединенные Штаты предупреждают, что россия планирует вооруженную "провокацию" на польской земле, чтобы проверить решимость НАТО.