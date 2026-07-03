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Польша готовится к различным сценариям на фоне угрозы провокаций рф - Туск

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

По словам главы польского правительства, его страна готовится к различным сценариям на фоне угрозы российских провокаций. Туск также отметил, что ближайшие месяцы могут быть критическими из-за войны в Украине.

Польша готовится к различным сценариям на фоне угрозы провокаций рф - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна готовится к различным сценариям на фоне угрозы провокаций рф. Об этом Туск заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Много недель назад я говорил о том, что существует реальная угроза российских провокаций. С тех пор мы слышим такие сообщения от всех возможных разведывательных служб, в частности стран ЕС, НАТО и региона. Польша очень интенсивно готовится к различным сценариям. Я не намерен никого пугать, но ближайшие месяцы, в том числе с учетом меняющегося характера войны в Украине, могут оказаться действительно критическими. Эти опасения особенно ощутимы в странах Балтии

- сказал Туск.

По его словам, Польша осознает все угрозы и готовится к различным сценариям.

Напомним

Соединенные Штаты предупреждают, что россия планирует вооруженную "провокацию" на польской земле, чтобы проверить решимость НАТО.

Павел Башинский

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