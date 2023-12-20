Украина и партнеры запускают Таллиннский механизм по кибербезопасности: что предполагается

Украина вместе с десятком других стран основали Таллиннский механизм по кибербезопасности, который поможет укрепить киберзащиту страны, сообщил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Сегодня министерства иностранных дел Украины и еще десяти стран создали Таллиннский механизм по кибербезопасности: Великобритания, Дания, Эстония, Канада, Нидерланды, Германия, Польша, США, Франция и Швеция. Таллиннский механизм поможет укрепить кибербезопасность и гражданский киберпотенциал Украины, усилить защиту нашего государства в киберпространстве и удовлетворить долгосрочные потребности в киберустойчивости – написал Кулеба в X.

Министерства иностранных дел государств Таллиннского механизма, по его словам, будут координировать усилия по мобилизации дополнительной поддержки для нужд профильных учреждений в сфере кибербезопасности.

"Группа также будет тесно сотрудничать с ЕС и НАТО и остается открытой для присоединения новых участников", - добавил министр.

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