Украина и ОАЭ запускают зону свободной торговли

Фото: Государственная таможенная служба Украины

В среду, 1 июля, вступило в силу соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Украиной и ОАЭ, которое закладывает современную основу для развития двусторонней торговли товарами и услугами и предусматривает создание зоны свободной торговли между странами. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГТС, с сегодняшнего дня, с 1 июля 2026 года, вступает в силу соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительством Украины и правительством Объединенных Арабских Эмиратов, подписанное 17 февраля 2025 года в Абу-Даби и ратифицированное законом Украины от 26 февраля 2026 года № 4802-IX.

Соглашение закладывает современную основу для развития двусторонней торговли товарами и услугами и предусматривает создание зоны свободной торговли между Украиной и ОАЭ путем отмены пошлин. Это открывает украинским производителям преференциальный доступ к рынку Объединенных Арабских Эмиратов и будет способствовать расширению географии экспорта отечественной продукции - говорится в сообщении.

Документ также предусматривает углубление сотрудничества между таможенными администрациями Украины и ОАЭ. В частности, стороны планируют заключить Соглашение о взаимной таможенной помощи, которое станет основой для обмена информацией, предотвращения и расследования нарушений таможенного законодательства и т.д.

Напомним

Противоречивое масштабное соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и четырьмя латиноамериканскими странами МЕРКОСУР вступило во временную силу.