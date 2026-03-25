Украина и НАТО запускают конкурс Brave NATO с бюджетом 10 миллионов евро
Киев • УНН
Федоров объявил о старте B2B-партнерств для разработки средств ПВО и РЭБ. Совместные проекты получат до 1 млн евро, а победителей выберут в 2026 году.
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о запуске первого этапа конкурса UNITE — BRAVE NATO — метчмейкинга между компаниями из Украины и НАТО, передает УНН.
Усиливаем партнерства для развития оборонных технологий нового поколения. Вместе с НАТО запустили первый конкурс в рамках программы UNITE — Brave NATO. Это новый формат сотрудничества, где компании из Украины и стран НАТО объединяют технологии, чтобы создавать совместный продукт для украинского поля боя
По словам министра, первый этап — создание B2B-партнерств между компаниями из Украины и стран НАТО. От Украины программу координирует кластер оборонных инноваций Brave1. Для эффективного взаимодействия создали соответствующий функционал на портале Brave1, доступный после регистрации и прохождения проверки.
Тематика первого конкурса — противодействие вражеским БпЛА и средства противовоздушной обороны:
🔹системы активной защиты от FPV-дронов;
🔹противодействие дронам класса Shahed;
🔹усиление радиоэлектронной разведки (SIGINT) и электромагнитных технологий;
🔹развитие автономных систем наведения;
🔹платформы для полетов на большой высоте.
Бюджет первого конкурса — €10 млн. До €1 млн на каждый совместный проект, с ограничением до €500 тыс. Победителей объявят летом 2026 года, резюмировал Федоров.
"Миллиард, или чуть больше": Генсек НАТО озвучил ежемесячную потребность на PURL на американское оружие для Украины в следующем году03.12.25, 11:37 • 3434 просмотра