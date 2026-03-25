Україна та НАТО запускають конкурс Brave NATO з бюджетом 10 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Федоров оголосив про старт B2B-партнерств для розробки засобів ППО та РЕБ. Спільні проєкти отримають до 1 млн євро, а переможців оберуть у 2026 році.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про запуск першого етапу конкурсу UNITE — BRAVE NATO - метчмейкінгу між компаніями з України та НАТО, передає УНН.

Посилюємо партнерства для розвитку оборонних технологій нового покоління. Разом із НАТО запустили перший конкурс у межах програми UNITE — Brave NATO. Це новий формат співпраці, де компанії з України та країн НАТО об’єднують технології, щоб створювати спільний продукт для українського поля бою 

- повідомив Федоров.

За словами міністра, перший етап — створення B2B-партнерств між компаніями з України та країн НАТО.  Від України програму координує кластер оборонних інновацій Brave1. Для ефективної взаємодії створили відповідний функціонал на порталі Brave1, доступний після реєстрації та проходження перевірки.

Тематика першого конкурсу — протидія ворожим БпЛА та засоби протиповітряної оборони:

🔹системи активного захисту від FPV-дронів;

🔹протидія дронам класу Shahed;

🔹підсилення радіоелектронної розвідки (SIGINT) та електромагнітних технологій;

🔹розвиток автономних систем наведення; 

🔹платформи для польотів на великій висоті.

Бюджет першого конкурсу — €10 млн. До €1 млн на кожен спільний проєкт, з обмеженням до €500 тис. Переможців оголосять улітку 2026 року, резюмував Федоров.

Антоніна Туманова

