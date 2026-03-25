Україна та НАТО запускають конкурс Brave NATO з бюджетом 10 мільйонів євро
Київ • УНН
Федоров оголосив про старт B2B-партнерств для розробки засобів ППО та РЕБ. Спільні проєкти отримають до 1 млн євро, а переможців оберуть у 2026 році.
Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про запуск першого етапу конкурсу UNITE — BRAVE NATO - метчмейкінгу між компаніями з України та НАТО, передає УНН.
Посилюємо партнерства для розвитку оборонних технологій нового покоління. Разом із НАТО запустили перший конкурс у межах програми UNITE — Brave NATO. Це новий формат співпраці, де компанії з України та країн НАТО об’єднують технології, щоб створювати спільний продукт для українського поля бою
За словами міністра, перший етап — створення B2B-партнерств між компаніями з України та країн НАТО. Від України програму координує кластер оборонних інновацій Brave1. Для ефективної взаємодії створили відповідний функціонал на порталі Brave1, доступний після реєстрації та проходження перевірки.
Тематика першого конкурсу — протидія ворожим БпЛА та засоби протиповітряної оборони:
🔹системи активного захисту від FPV-дронів;
🔹протидія дронам класу Shahed;
🔹підсилення радіоелектронної розвідки (SIGINT) та електромагнітних технологій;
🔹розвиток автономних систем наведення;
🔹платформи для польотів на великій висоті.
Бюджет першого конкурсу — €10 млн. До €1 млн на кожен спільний проєкт, з обмеженням до €500 тис. Переможців оголосять улітку 2026 року, резюмував Федоров.
