Украина готовит санкции против строителей Керченского моста

Украина готовит санкции против тех, кто строил и реконструировал Керченский мост. Об этом пишет издание Крым.Реалии ссылаясь на слова постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, передаёт УНН.

Детали

Санкции против тех, кто строил и реконструировал Керченский мост уже обсуждают и кординируют в Минэкономики Украины. Вопрос курирует также глава ведомства Юлия Свириденко, возглавляющая соответствующую межведомственную группу.

Мы ждем решений следующих от Совета нацбезопасности. – отметила Ташева.

Согласно данным Ташевой одним из подрядчиков строительства Керченского моста была ООО "Стройгазмонтаж", которая принадлежала другу Путина Аркадию Ротенбергу. В настоящее время компания, как и сам Ротенберг, находятся под санкциями США.

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