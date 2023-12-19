Украина готовит санкции против строителей Керченского моста
Украина планирует ввести санкции против строителей Керченского моста, включая компании, находящиеся под американскими санкциями и связанные с соратником Путина Аркадием Ротенбергом. Координация ведется в Министерстве экономики.
В Украине ожидается небольшой дождь и до 10° тепла: синоптики дали прогноз на трое суток
Температура в Украине поднимется до 10°C с небольшим дождем и возможной гололедицей на дорогах на северо-востоке. Ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью 0-6° тепла, днем 4-10° тепла.
Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте
Генеральный штаб сообщает, что подразделения ракетных войск поразили 2 района дистанционного минирования и 1 артиллерийское средство противника.
Самочувствие жены Буданова "приемлемое", но курс лечения будет долгим - разведка
Марианна Буданова, жена главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, выздоравливает после отравления тяжелыми металлами и остается под наблюдением врачей. Украинская разведка с тех пор ужесточила протоколы безопасности.
19 декабря: День вечнозеленого дерева, День адвокатуры в Украине
19 декабря отмечается День вечнозеленого дерева, который чтит хвойные деревья и традицию поиска рождественских елок. Вечнозеленые деревья играли важную роль в разных культурах народов мира.
Начнем с первых дней января: Зеленский рассказал, на чем Украина сосредоточит внимание этой зимой
Президент Зеленский обсудил зимнюю стратегию Украины, отметив защиту международного права и дальнейшей поддержке военных усилий Украины, с согласованными деталями и определенным графиком.
США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве на фоне расширения НАТО: вспомнили и об Украине
США и Финляндия подписали DCA с целью усиления военного сотрудничества. Соглашение поддерживает присутствие американских войск и оборудования на территории Финляндии в связи с ее вступлением в НАТО.
Возле станции "Академик Вернадский" вылупились первые птенцы пингвинов в этом сезоне
Возле украинской станции "Академик Вернадский" вылупились первые в этом сезоне птенцы субантарктических пингвинов, причем 8 из 11 яиц принесли малышей, и ожидается бум рождаемости пингвинов.
Руководитель ОП обсудил с представителями Госдепартамента США реализацию украинской формулы мира
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с официальными лицами США, чтобы обсудить реализацию двусторонних договоренностей и отметил необходимость поддержки со стороны США и продолжения санкций против России. Также была отмечена важность единства и четких планов действий для защиты Украины.
Поможет сократить экономическую основу войны: Зеленский о новом пакете санкций ЕС против россии
Зеленский приветствовал 12-й пакет санкций ЕС против россии, включая запрет на российские алмазы, как шаг к ослаблению экономической основы войны.