Украина готова отправить зерно в Сирию в рамках гуманитарной помощи - МИД
Киев • УНН
МИД Украины заявил о готовности оказать гуманитарную помощь сирийскому народу через программу «Зерно из Украины». Программа координируется со Всемирной продовольственной программой ООН и уже привлекла 180 млн долларов.
Украина готова поддержать сирийский народ в рамках гуманитарной программы президента Владимира Зеленского "Зерно из Украины". Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на своей странице в соцсети Х, передает УНН.
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Украина готова прислать гуманитарную помощь в рамках программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), координирующейся со Всемирной продовольственной программой ООН.
Он отметил, что в Украине понимают, какой сложной является нынешняя ситуация простых сирийцев, и именно поэтому Киев готов протянуть руку помощи, прислав зерно.
Мы понимаем, насколько сложна нынешняя ситуация для простых сирийцев, и готовы протянуть руку помощи.
Представитель МИД пожелал в своей заметке сирийскому народу "стабильности и нормальной жизни, потому что украинцы действительно понимают, насколько это ценные вещи".
Напомним,
Украина привлекла 180 миллионов долларов благодаря программе "Зерно из Украины", 170 тысяч тонн зерна было поставлено в африканские страны, о чем сообщил президент Зеленский.