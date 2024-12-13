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Украина готова отправить зерно в Сирию в рамках гуманитарной помощи - МИД

Украина готова отправить зерно в Сирию в рамках гуманитарной помощи - МИД

Киев  •  УНН

 • 3202 просмотра

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МИД Украины заявил о готовности оказать гуманитарную помощь сирийскому народу через программу «Зерно из Украины». Программа координируется со Всемирной продовольственной программой ООН и уже привлекла 180 млн долларов.

Украина готова поддержать сирийский народ в рамках гуманитарной программы президента Владимира Зеленского "Зерно из Украины". Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Подробности

Украина готова прислать гуманитарную помощь в рамках программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), координирующейся со Всемирной продовольственной программой ООН.

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Он отметил, что в Украине понимают, какой сложной является нынешняя ситуация простых сирийцев, и именно поэтому Киев готов протянуть руку помощи, прислав зерно.

Мы понимаем, насколько сложна нынешняя ситуация для простых сирийцев, и готовы протянуть руку помощи. 

– написал Георгий Тихий.

Представитель МИД пожелал в своей заметке сирийскому народу "стабильности и нормальной жизни, потому что украинцы действительно понимают, насколько это ценные вещи".

Напомним,

Украина привлекла 180 миллионов долларов благодаря программе "Зерно из Украины", 170 тысяч тонн зерна было поставлено в африканские страны, о чем сообщил президент Зеленский.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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