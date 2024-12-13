Украина готова отправить зерно в Сирию в рамках гуманитарной помощи - МИД

Украина готова поддержать сирийский народ в рамках гуманитарной программы президента Владимира Зеленского "Зерно из Украины". Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

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Украина готова прислать гуманитарную помощь в рамках программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), координирующейся со Всемирной продовольственной программой ООН.

Он отметил, что в Украине понимают, какой сложной является нынешняя ситуация простых сирийцев, и именно поэтому Киев готов протянуть руку помощи, прислав зерно.

Мы понимаем, насколько сложна нынешняя ситуация для простых сирийцев, и готовы протянуть руку помощи.