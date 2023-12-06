Украина экспортировала лишь 50 процентов агропродукции из запланированных объемов

У Украины не получилось выполнить все обязательства перед импортерами украинской агропродукции. Сейчас удается экспортировать лишь около половины запланированных объемов. Об этом сообщил член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук во время брифинга, передает УНН.

Мы экспортируем в месяц среднестатистически на уровне 3 млн тонн. Это 50% от того, что мы должны экспортировать - сказал Дмитрий Соломчук.

Детали

Соломчук также добавил, что не удалось выполнить все объемы.

Вы же видите, как все тяжело происходит. На всех уровнях власти идут переговоры, Вооруженные силы обеспечивают безопасность по Черному морю. 200 судов уже с сентября месяца прошло загруженных, экспортировано около 7 млн тонн, но это цифра за несколько месяцев. Нам нужно для аграриев, чтобы они удерживали достойную мировую цену, чтобы к новому урожаю освободить склады, экспорт в месяц должен быть на уровне 6,5 млн тонн. - объяснил Соломчук.

Напомним

Украина и Болгария договорились О лицензировании экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, в частности семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы.

ЧИТАЙТЕ также: Украина и Румыния договорились повышать транзитный потенциал для экспорта украинской аграрной продукции