Украина экспортировала лишь 50 процентов агропродукции из запланированных объемов
Украине удалось экспортировать только 50% запланированных объемов сельскохозяйственной продукции, заявил Дмитрий Соломчук из Комитета Верховной Рады, сославшись на трудности, которые включают обеспечение безопасности на море.
В Гайане считают план Венесуэлы по региону Эссекибо "неизбежной угрозой" для страны и мира
Президент Гайаны Ирфан Али рассматривает недавние заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро относительно региона Эссекибо, как прямую угрозу суверенитету своей страны. Он заверил, что военные силы Гайаны находятся в повышенной готовности, но ожидает принятия мер от Совета Безопасности ООН. Венесуэла заявила о своих правах на богатый ресурсами регион Гайана, планируя начать разведку, несмотря на международные судебные разбирательства.
За подрывом автомобиля депутата " лнр " попова и его ликвидацией стоит СБУ - источник
Политический деятель и военный преступник олег попов был убит в Луганске, в результате взрыва автомобиля. За ликвидацией попова стоит СБУ.
Под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно ввозили фреон
Украински таможенники разоблачили группу, которая, используя руководство благотворительной организации, незаконно ввезла фреоновый газ на сумму более 14 миллионов гривен в качестве гуманитарной помощи, таким образом избежав таможенных пошлин. Директора благотворительной организации ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи.
Спецоперация СБУ: экс-нардепа Киву ликвидировали из стрелкового оружия - источники
Как сообщают источники, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был убит в ходе спецоперации СБУ с применением огнестрельного оружия. Его тело было найдено в Московской области.
Святой Николай в Одесской области: маленьких пациентов и воспитанников детдома поздравили с праздником
Маленьких пациентов детской областной больницы и воспитанников Измаильского специализированного Дома ребенка поздравили с Днем святого Николая.
Урожай зерновых и масличных может превысить 80 млн тонн - нардеп
Украина собрала 77 миллионов тонн зерновых и масличных культур, и ожидается, что к концу сезона урожай превысит 80 миллионов тонн.
В Днепре прогремели взрывы - СМИ
Жители Днепра сообщили, что слышали взрывы после того, как ВС ВСУ предупредили о приближении ракеты.
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в подмосковье - росСМИ
Экс-украинский депутат Илья Кива был найден мертвым в московской области. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
Эксперты Международного уголовного суда поддерживают усилия Украины по документированию вероятного геноцида и военных преступлений, связанных с российской агрессией, отмечая, что это первый случай, когда были выявлены такие масштабные преступления.