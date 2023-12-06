Украина экспортировала лишь 50 процентов агропродукции из запланированных объемов

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Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
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Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

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ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
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ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

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В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
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В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

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Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  112382 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  108481 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  272382 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  240800 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  292716 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238141 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  63798 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  238353 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  38281 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  33810 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Новости по теме

Украина экспортировала лишь 50 процентов агропродукции из запланированных объемов

Украине удалось экспортировать только 50% запланированных объемов сельскохозяйственной продукции, заявил Дмитрий Соломчук из Комитета Верховной Рады, сославшись на трудности, которые включают обеспечение безопасности на море.

Экономика •   •  10262 просмотра
Украина экспортировала лишь 50 процентов агропродукции из запланированных объемов

В Гайане считают план Венесуэлы по региону Эссекибо "неизбежной угрозой" для страны и мира

Президент Гайаны Ирфан Али рассматривает недавние заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро относительно региона Эссекибо, как прямую угрозу суверенитету своей страны. Он заверил, что военные силы Гайаны находятся в повышенной готовности, но ожидает принятия мер от Совета Безопасности ООН. Венесуэла заявила о своих правах на богатый ресурсами регион Гайана, планируя начать разведку, несмотря на международные судебные разбирательства.

Политика •   •  10590 просмотра
В Гайане считают план Венесуэлы по региону Эссекибо "неизбежной угрозой" для страны и мира

За подрывом автомобиля депутата " лнр " попова и его ликвидацией стоит СБУ - источник

Политический деятель и военный преступник олег попов был убит в Луганске, в результате взрыва автомобиля. За ликвидацией попова стоит СБУ.

Война •   •  11237 просмотра
За подрывом автомобиля депутата " лнр " попова и его ликвидацией стоит СБУ - источник

Под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно ввозили фреон

Украински таможенники разоблачили группу, которая, используя руководство благотворительной организации, незаконно ввезла фреоновый газ на сумму более 14 миллионов гривен в качестве гуманитарной помощи, таким образом избежав таможенных пошлин. Директора благотворительной организации ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи.

Криминал и ЧП •   •  9451 просмотра
Под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно ввозили фреон

Спецоперация СБУ: экс-нардепа Киву ликвидировали из стрелкового оружия - источники

Как сообщают источники, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был убит в ходе спецоперации СБУ с применением огнестрельного оружия. Его тело было найдено в Московской области.

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Спецоперация СБУ: экс-нардепа Киву ликвидировали из стрелкового оружия - источники

Святой Николай в Одесской области: маленьких пациентов и воспитанников детдома поздравили с праздником

Маленьких пациентов детской областной больницы и воспитанников Измаильского специализированного Дома ребенка поздравили с Днем святого Николая.

Общество •   •  10898 просмотра
Святой Николай в Одесской области: маленьких пациентов и воспитанников детдома поздравили с праздником

Урожай зерновых и масличных может превысить 80 млн тонн - нардеп

Украина собрала 77 миллионов тонн зерновых и масличных культур, и ожидается, что к концу сезона урожай превысит 80 миллионов тонн.

Экономика •   •  11640 просмотра
Урожай зерновых и масличных может превысить 80 млн тонн - нардеп

В Днепре прогремели взрывы - СМИ

Жители Днепра сообщили, что слышали взрывы после того, как ВС ВСУ предупредили о приближении ракеты.

Война •   •  18147 просмотра
В Днепре прогремели взрывы - СМИ

Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в подмосковье - росСМИ

Экс-украинский депутат Илья Кива был найден мертвым в московской области. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Новости Мира •   •  18009 просмотра
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в подмосковье - росСМИ

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксперты Международного уголовного суда поддерживают усилия Украины по документированию вероятного геноцида и военных преступлений, связанных с российской агрессией, отмечая, что это первый случай, когда были выявлены такие масштабные преступления.

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Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ