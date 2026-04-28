Украина анонсировала санкции против компаний, торгующих украденным зерном
Киев • УНН
Украина готовит санкции против участников схем торговли зерном с оккупированных территорий. В настоящее время продолжаются юридические процедуры и расследования прокуратуры.
Украина готовит санкционные решения в отношении участников незаконной торговли зерном, вывезенным россией с временно оккупированных территорий. Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий на онлайн-брифинге, передает УНН.
По словам дипломата, решения будут приняты после завершения необходимых юридических процедур.
Вы увидите соответствующие действия, когда придет время. Это вопрос юридических процедур
Он пояснил, что параллельно продолжаются расследования Офиса генерального прокурора и другие правовые процессы.
Как часть этого процесса вы увидите и санкционные решения
Тихий подчеркнул, что санкции будут касаться не только израильских компаний, а всех участников схем.
