Украэрорух отказался от аудита
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Государственное предприятие "Украэрорух" передумало проводить налоговый и бухгалтерский аудит, передает УНН со ссылкой на данные портала ProZorro.
Тендер на закупку консультационных услуг по налоговому, бухгалтерскому и управленческому учету был объявлен в сентябре. Ожидаемая стоимость закупки составила 900 тыс. грн.
Заявки на участие в тендере подали 6 компаний: ООО "Аудиторская фирма "Капитал групп", ООО "ЕЙЧ ЭЛ БИ ЮКРЕЙН", ООО КПМГ-Украина, ООО "Крестон Джи Си Джи Аудит", ООО" КРОУ ХОРВАТ ЭЙСИ УКРАИНА", ООО "БЕЙКЕР ТИЛЛИ УКРАИНА" и ООО Эрнст энд Янг Аудиторские услуги.
27 ноября Украэрорух объявил победителя закупки. Им стало ООО КПМГ-Украина. Впрочем, всего за три дня необходимость в закупке услуг отпала.
"В связи с отсутствием дальнейшей необходимости в закупке товаров, работ и услуг (в объеме, который определен в документации, сроки и по заявленным параметрам)", - пояснили в Украэрорухе причину отмены тендера.
В отличие от Украэроруха, Счетная палата таки провела аудит госпредприятия и обнаружила там неэффективное использование 800 млн грн бюджетных средств. Делом сейчас занимается НАБУ, говорят народные депутаты.
В то же время директор госпредприятия Дмитрий Бабейчук, отставку которого требует коллектив уже год, считает, что он эффективный управленец, и поднял себе зарплату на следующий год в три раза, о чем свидетельствуют данные финплана ГП "Украэрорух" на 2019 год.