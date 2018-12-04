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Украерорух відмовився від аудиту

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Державне підприємство "Украерорух" передумало проводити податковий та бухгалтерський аудит, передає УНН із посиланням на дані порталу ProZorro.

Тендер на закупівлю консультаційних послуг з податкового, бухгалтерського та управлінського обліку був оголошений у вересні. Очікувана вартість закупівлі становила 900 тис. грн.

Заявки на участь у тендері подали 6 компаній: ТОВ "Аудиторська фірма "Капітал груп", ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН", ТОВ КПМГ-Україна, ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит", ТОВ "КРОУ ХОРВАТ ЕЙСІ УКРАЇНА", ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" та ТОВ Ернст енд Янг Аудиторські послуги.

27 листопада Украерорух оголосив переможця закупівлі. Ним стало ТОВ КПМГ-Україна. Утім, всього за три дні необхідність у закупівлі послуг відпала.

"У зв’язку з відсутністю подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг (в обсязі, який визначений у документації, строки та за заявленими параметрами)", - пояснили в Украерорусі причину скасування тендеру.

На відміну від Украероруху, Рахункова палата таки провела аудит держпідприємства та виявила там неефективне використання 800 млн грн бюджетних коштів. Справою нині займається НАБУ, говорять народні депутати.

У той же час директор держпідприємства Дмитро Бабейчук, відставку якого вимагає колектив уже рік, вважає, що він ефективний управлінець, і підняв собі зарплату на наступний рік в три рази, про що свідчать дані фінплану ДП "Украерорух" на 2019 рік.

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