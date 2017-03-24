Украэрорух продлил запрет на полеты в районе ЧС в Харьковской области

"До 29 марта (до конца суток - ред.) издан приказ о запрете полетов в радиусе 40 км вокруг пожара на военных складах, расположенных неподалеку Балаклеи Харьковской области", - сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Также было отмечено, что в случае изменений ситуации, соответственно будет меняться и приказ.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧС на складах боеприпасов открыты два уголовных производства.

В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.

Ранее сообщалось, что по информации Минздрава, в результате ЧС пострадал один человек, которого госпитализировали в лечебное учреждение в Харьков.