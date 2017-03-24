Украерорух подовжив заборону на польоти у районі НС на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня УНН. Украерорух продовжив заборону на польоти у районі міста Балаклія на Харківщині, де напередодні відбулися вибухи на складах зберігання боєприпасів, до кінця доби 29 березня. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили в прес-службі відомства.
“До 29 березня (до кінця доби — ред.) видано наказ про заборону польотів у радіусі 40 км навколо пожежі на військових складах, розташованих неподалік Балаклії Харківської області”, - повідомили в прес-службі держпідприємства.
Також було зазначено, що у разі змін ситуації, відповідно змінюватиметься і наказ.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.
Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.
Раніше повідомлялося, що за інформацією МОЗ, внаслідок НС постраждала одна особа, яку госпіталізовано до лікувального закладу у Харків.