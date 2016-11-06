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15 марта, 19:03 • 115259 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166739 просмотра

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15 марта, 13:22 • 138051 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130496 просмотра

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15 марта, 12:52 • 112828 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105484 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101429 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты в Ираке

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты в Ираке

Киев • УНН

 • 9455 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Боевики группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за атаки в двух городах на севере Ирака, в результате которых погиб по меньшей мере 21 человек и десятки были ранены, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно заявлению боевиков, нападения совершили три смертника: двое - в Самарре и еще один в Тикрите. Ранее иракские чиновники говорили о двух боевиках.

В воскресенье в результате срабатывания взрывчатки, заложенной в карете скорой помощи в Тикрите, погибли 13 человек. Также из-за подрыва автомобиля на стоянке для паломников в Самарре погибли по меньшей мере восемь человек. Власти в обоих городах объявили комендантский час.

Теракты стали серией диверсионных нападений боевиков в ответ на продвижение военной операции по взятию под контроль города Мосул, удерживаемого экстремистской группировкой “Исламское государство”.

Как сообщал УНН, в результате двух терактов в Ираке погиб по меньшей мере 21 человек.

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