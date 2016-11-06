Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты в Ираке

Согласно заявлению боевиков, нападения совершили три смертника: двое - в Самарре и еще один в Тикрите. Ранее иракские чиновники говорили о двух боевиках.

В воскресенье в результате срабатывания взрывчатки, заложенной в карете скорой помощи в Тикрите, погибли 13 человек. Также из-за подрыва автомобиля на стоянке для паломников в Самарре погибли по меньшей мере восемь человек. Власти в обоих городах объявили комендантский час.

Теракты стали серией диверсионных нападений боевиков в ответ на продвижение военной операции по взятию под контроль города Мосул, удерживаемого экстремистской группировкой “Исламское государство”.

Как сообщал УНН, в результате двух терактов в Ираке погиб по меньшей мере 21 человек.