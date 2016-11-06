Угруповання “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за теракти в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Бойовики угруповання “Ісламська держава” взяли на себе відповідальність за атаки у двох містах на півночі Іраку, в результаті яких загинула щонайменше 21 людина і десятки були поранені, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Відповідно до заяви бойовиків, напади скоїли три смертника: двоє — у Самаррі та ще оди у Тікриті. Водночас іракські чиновники раніше говорили про двох бойовиків.
У неділю в результаті спрацювання вибухівки, закладеної в кареті швидкої допомоги в Тікриті, загинуло 13 людей. Також через підрив автомобіля на стоянці для паломників в Самаррі загинуло щонайменше восьмеро людей. Влада в обох містах оголосила комендантську годину.
Теракти стали серією диверсійних нападів бойовиків у відповідь на просування військової операції із взяття під контроль міста Мосул, утримуваного екстремістським угрупованням “Ісламська держава”.
Як повідомляв УНН, внаслідок двох терактів в Іраку загинула щонайменше 21 особа.