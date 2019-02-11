Венгрия решила продать истребители МиГ-29, которые еще остались на балансе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министерство обороны Венгрии выставило на продажу последнюю партию снятых с вооружения истребителей МиГ-29, все еще остающихся на балансе ведомства. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство Janes, информирует УНН.
Единый лот включает 19 истребителей МиГ-29, частично разобранных или признанных негодными, 20 двигателей и около 300 других предметов, в том числе вооружения для самолетов. Начальная цена лота составляет 2,6 млрд форинтов (10 млн долларов).
Перед аукционом власти Венгрии должны получить разрешение российской стороны.
В ноябре 2017 года агентство Janes сообщило, что Венгрия начала процедуру аукционной продажи 23 многоцелевых истребителей МиГ-29, стартовая цена за которые составила 4,8 млрд венгерских форинтов (18 млн долларов). На торги тогда были также выставлены 20 двигателей от этих самолетов, ракеты и более 1,2 тысяч запасных частей.
Некоторые из МиГов в течение многих лет стояли под открытым небом на военном аэродроме города Кечкемет.
Венгрия получила 28 МиГ-29 от России в 1993 году в качестве оплаты советского долга. После вступления в НАТО Будапешт начал постепенно заменять российские истребители на шведские, с 2010 года МиГ-29 практически полностью прекратили полеты.
Напоминаем, Помпео призвал Венгрию поддержать Украину.