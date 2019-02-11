Угорщина вирішила продати винищувачі Міг-29, що ще залишилися на балансі

Єдиний лот включає 19 винищувачів МіГ-29, частково розібраних або визнаних непридатними, 20 двигунів і близько 300 інших предметів, в тому числі озброєння для літаків. Початкова ціна лота становить 2,6 млрд форинтів (10 млн доларів).

Перед аукціоном влада Угорщини повинна отримати дозвіл російської сторони.

У листопаді 2017 року агентство Janes повідомило, що Угорщина почала процедуру аукціонного продажу 23 багатоцільових винищувачів МіГ-29, стартова ціна за які склала 4,8 млрд угорських форинтів (18 млн доларів). На торги тоді були також виставлені 20 двигунів від цих літаків, ракети і більше 1,2 тисяч запасних частин.

Деякі з МіГів протягом багатьох років стояли під відкритим небом на військовому аеродромі міста Кечкемет.

Угорщина отримала 28 МіГ-29 від Росії в 1993 році в якості оплати радянського боргу. Після вступу в НАТО Будапешт почав поступово замінювати російські винищувачі на шведські, з 2010 року МіГ-29 практично повністю припинили польоти.

Нагадуємо, Помпео закликав Угорщину підтримати Україну.