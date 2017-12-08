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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 8894 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 21684 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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10 марта, 18:32 • 110115 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 130643 просмотра

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Венгрия просит направить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатье

Венгрия просит направить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 12356 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии направить наблюдателей в Закарпатскую область из-за “напряженности” в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт OSCE.

“Венгрия поддерживает Украину во многих сферах ... мы финансируем много инфраструктурных и институциональных проектов, именно поэтому принятие парламентом (Украина) закон об образовании в сентябре этого года стало для нас настоящим разочарование. Этот закон отнимает существующие права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, что касается образования и обучения на родном языке. Он абсолютно противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, включая обязательства по ОБСЕ ”, - сказал глава МИД Венгрии, добавив о так называемых" националистические сантименты “в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венгрия считает, что законом об образовании Украины возбудила обязательства перед НАТО.

После заявления о “дискриминационный” образовательный закон, Сийярто перешел к так называемому вопрос напряженной ситуации в Закарпатской области.

“Леди и джентльмены, мы обеспокоены напряженностью в Закарпатской области, где проживает 150 тысяч венгров. Там происходили антивенгерские демонстрации, к которым присоединились жители других регионов Украины, в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги. В связи с этим мы настаиваем на постоянном присутствии специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Закарпатской области ”, - заявил Сийярто.

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