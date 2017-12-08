Венгрия просит направить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатье

“Венгрия поддерживает Украину во многих сферах ... мы финансируем много инфраструктурных и институциональных проектов, именно поэтому принятие парламентом (Украина) закон об образовании в сентябре этого года стало для нас настоящим разочарование. Этот закон отнимает существующие права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, что касается образования и обучения на родном языке. Он абсолютно противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, включая обязательства по ОБСЕ ”, - сказал глава МИД Венгрии, добавив о так называемых" националистические сантименты “в Украине.

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После заявления о “дискриминационный” образовательный закон, Сийярто перешел к так называемому вопрос напряженной ситуации в Закарпатской области.

“Леди и джентльмены, мы обеспокоены напряженностью в Закарпатской области, где проживает 150 тысяч венгров. Там происходили антивенгерские демонстрации, к которым присоединились жители других регионов Украины, в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги. В связи с этим мы настаиваем на постоянном присутствии специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Закарпатской области ”, - заявил Сийярто.