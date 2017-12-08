Угорщина просить направити постійну місію ОБСЄ на Закарпаття

“Угорщина підтримує Україну у багатьох сферах... ми фінансуємо багато інфраструктурних та інституційних проектів, саме тому прийняття парламентом (України) закон про освіту у вересні цього року стало для нас справжнім розчарування. Цей закон забирає існуючі права осіб, які належать до нацменшин, що стосується освіти та навчання рідною мовою. Він абсолютно суперечить двостороннім та багатостороннім зобов’язанням України, включаючи зобов’язання щодо ОБСЄ”, — сказав глава МЗС Угорщини, додавши про так звані “націоналістичні сентименти” в Україні.

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Після заяви про “дискримінаційний” освітній закон, Сійярто перейшов до так званого питання напруженої ситуації в Закарпатській області.

“Леді та джентльмени, ми занепокоєні напруженістю в Закарпатській області, де проживає 150 тисяч угорців. Там відбувалися антиугорські демонстрації, до яких долучилися жителі інших регіонів України, в ході яких відбувалися наруги над національними символами і скандувалися антиугорські гасла. У зв’язку з цим ми наполягаємо на постійній присутності спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Закарпатській області”, — заявив Сійярто.