Венгрия блокирует заявление ЕС с критикой Китая: названа причина

Детали

Заявление ЕС, который стремится поддержать Великобританию и Соединенные Штаты в защите прав человека в Гонконге, предусматривалось сделать в понедельник на встрече министров иностранных дел Евросоюза, однако для этого не удалось добиться необходимого согласия всех 27 стран-членов сообщества.

"Венгрия аргументировала это тем, что в ЕС и так слишком много проблем с Китаем", - сообщил Reuters один высокопоставленный европейский дипломат. Второй источник подтвердил блокирование заявления и позиции Венгрии. В результате он был снят с процесса утверждения. Венгерские дипломаты в Брюсселе были недоступны для комментариев.

Что еще известно

Китай и ЕС 22 марта ввели санкции друг против друга в связи с обвинениями Запада в нарушении прав человека в Синьцзяне. Будапешт неохотно поддержал эти санкции, назвав их "бессмысленными", и принял министра обороны Китая с официальным визитом уже через несколько дней после этого.

Венгрия является получателем китайских инвестиций. В прошлом и Венгрия, и Греция, где китайская COSCO Shipping владеет контрольным пакетом акций крупнейшего порта, блокировали заявления ЕС в отношении Китая.

На фоне эскалации напряженности в связи с Гонконгом высокопоставленный представитель Пекина в бывшей британской колонии предостерег иностранные государства, им будет преподан урок при попытке вмешаться в то как Китай управляет этим глобальным финансовым центром.

Добавим

Запад утверждает, что новый закон о безопасности Гонконга нарушает обещание сохранить высокую степень автономии для города после его возвращения под китайское руководство в 1997 году. Сторонники Китая отрицают, что этот закон восстановит порядок после массовых антиправительственных и антикитайских протестов в 2019 году.

По словам одного из дипломатов, эта тупиковая ситуация является еще одним ударом по репутации ЕС как защитника прав человека и вызывает вопрос о "мягкой силе" сообщества, своим примером вдохновляет другие страны отменять смертную казнь и отстаивать свободу прессы.

Она также свидетельствует о проблемах, с которыми сталкивается ЕС в попытке балансировать деловые связи со своим вторым по величине торговым партнером со способностью выступать против подавления протестов китайским правительством в Гонконге и репрессий против мусульман-уйгуров на северо-западе КНР.

Напомним

Как сообщалось ранее, накануне в ЕС обвинили китайских чиновников в массовых задержаниях представителей мусульманского меньшинства - уйгуров и нарушениях прав человека в провинции Синьцзянь и ввели первые санкции против Пекина со времен эмбарго на продажу оружия в 1989 году.

Канада также ввела персональные санкции в отношении нескольких китайских чиновников за нарушения властями КНР прав мусульманских меньшинств.

Ранее министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении двух высокопоставленных руководителей Синцзянського автономного округа Китая, причастных к преследованию этнических уйгуров.