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Угорщина блокує заяву ЄС з критикою Китаю: названо причину

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Угорщина заблокувала заяву Європейського Союзу з критикою нового закону Китаю про безпеку в Гонконзі, що може підірвати зусилля по боротьбі з обмеженнями свобод в колишній британській колонії. Про це повідомили в п'ятницю агентству Reuters два високопоставлених європейських дипломата, передає УНН.

Деталі

Заяву ЄС, який прагне підтримати Велику Британію і Сполучені Штати в захисті прав людини в Гонконзі, передбачалася зробити в понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, однак для цього не вдалося домогтися необхідної згоди всіх 27 країн-членів спільноти.

"Угорщина аргументувала це тим, що у ЄС і так занадто багато проблем з Китаєм", - повідомив Reuters один високопоставлений європейський дипломат. Друге джерело підтвердило блокування заяви і позицію Угорщини. В результаті вона була знята з процесу затвердження. Угорські дипломати в Брюсселі були недоступні для коментарів.

Що ще відомо

Китай і ЄС 22 березня ввели санкції один проти одного у зв'язку зі звинуваченнями Заходу в порушенні прав людини в Сіньцзяні. Будапешт неохоче підтримав ці санкції, назвавши їх "безглуздими", і прийняв міністра оборони Китаю з офіційним візитом вже через кілька днів після цього.

Угорщина є одержувачем китайських інвестицій. У минулому і Угорщина, і Греція, де китайська COSCO Shipping володіє контрольним пакетом акцій найбільшого порту, блокували заяви ЄС щодо Китаю.

На тлі ескалації напруженості у зв'язку з Гонконгом високопоставлений представник Пекіна в колишній британській колонії застеріг іноземні держави, що їм буде дано урок при спробі втрутитися в те, як Китай управляє цим глобальним фінансовим центром.

Додамо

Захід стверджує, що новий закон про безпеку Гонконгу порушує обіцянку зберегти високу ступінь автономії для міста після його повернення під китайське керівництво в 1997 році. Прихильники Китаю заперечують, що цей закон відновить порядок після масових антиурядових і антикитайських протестів в 2019 році.

За словами одного з дипломатів, ця тупикова ситуація є ще одним ударом по репутації ЄС як захисника прав людини і викликає питання про "м'яку силу" спільноти, яка своїм прикладом надихає інші країни скасовувати смертну кару і відстоювати свободу преси.

Вона також свідчить про проблеми, з якими стикається ЄС в спробі балансувати ділові зв'язки зі своїм другим за величиною торговим партнером зі здатністю виступати проти придушення протестів китайським урядом в Гонконзі і репресій проти мусульман-уйгурів на північному заході КНР.

Нагадаємо

Як повідомлялося раніше, напередодні у ЄС звинуватили китайських чиновників у масових затриманнях представників мусульманської меншини - уйгурів та порушеннях прав людини в провінції Сіньцзянь і запровадили перші санкції проти Пекіна з часів ембарго на продаж зброї 1989 року.

Канада також запровадила персональні санкції щодо кількох китайських посадовців через порушення владою КНР прав мусульманських меншин.

Раніше міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо двох високопоставлених керівників Сінцзянського автономного округу Китаю, причетних до переслідування етнічних уйгурів.

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