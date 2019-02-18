Соглашение об ассоциации с ЕС: названы наиболее успешные сферы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Наибольшего прогресса Украина достигла в таких направлениях, как предпринимательство, сельское хозяйство, уменьшение технических барьеров в торговле, социальная политика и трудовые отношения, финансовый сектор и энергетика. Также в течение прошлого года наше государство дополнительно выполнило 10% обязательств, предусмотренных на 2017 год. Об этом заявила заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.
В 2018 году Украина выполнила почти 90% обязательств по приближению к нормам и практики ЕС в сфере предпринимательства.
Немало удалось сделать и в сфере социальной политики и трудовых отношений, где прогресс выполнения Соглашения об ассоциации составляет 70%.
Наименее удачно происходит выполнение обязательств по таким направлениям, как образование, обучение и молодежь (выполнено только 13% от запланированного), транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (15%), государственные закупки (16%), окружающую среду и гражданская защита (22%).
Как сообщал УНН, Соглашение об ассоциации выполнено на 42%.