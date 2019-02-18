Соглашение об ассоциации с ЕС: названы наиболее успешные сферы

В 2018 году Украина выполнила почти 90% обязательств по приближению к нормам и практики ЕС в сфере предпринимательства.



Немало удалось сделать и в сфере социальной политики и трудовых отношений, где прогресс выполнения Соглашения об ассоциации составляет 70%.



Наименее удачно происходит выполнение обязательств по таким направлениям, как образование, обучение и молодежь (выполнено только 13% от запланированного), транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (15%), государственные закупки (16%), окружающую среду и гражданская защита (22%).



Как сообщал УНН, Соглашение об ассоциации выполнено на 42%.