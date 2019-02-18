Угода про асоціацію з ЄС: названі найбільш успішні сфери

У 2018 році Україна виконала майже 90% зобов’язань щодо наближення до норм та практики ЄС у сфері підприємництва.



Чимало вдалося зробити і у сфері соціальної політики та трудових відносин, де прогрес виконання Угоди про асоціацію становить 70%.



Найменш вдало відбувається виконання зобов’язань за такими напрямами, як освіта, навчання та молодь (виконано лише 13% від запланованого), транспортна інфраструктура, поштові та кур’єрські послуги (15%), державні закупівлі (16%), навколишнє природне середовище та цивільний захист (22%).



Як повідомляв УНН, Угода про асоціацію виконана на 42%.