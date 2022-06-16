Ударили кассетными снарядами: после вчерашнего обстрела Константиновки трое гражданских ранены и один погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Вчера рашисты обстреляли Константиновку в Донецкой области. Один человек погиб, трое раненых. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, россияне ударили кассетными снарядами. Пострадал частный сектор. Погиб человек, находившийся у себя во дворе и еще трое гражданских лиц получили телесные повреждения.
Цитата
“Это еще один целенаправленный удар по гражданским. Русские пренебрегают правилами и обычаями войны и ежедневно совершают новые военные преступления. Все гражданские должны покинуть Донбасс! Эвакуация спасает жизнь!” — заявил Кириленко.
Напомним
Вчера, 15 июня, российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса — повреждено 43 частные дома, есть жертвы и ранены среди гражданских.