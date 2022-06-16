Ударили кассетными снарядами: после вчерашнего обстрела Константиновки трое гражданских ранены и один погиб

Детали

По предварительной информации, россияне ударили кассетными снарядами. Пострадал частный сектор. Погиб человек, находившийся у себя во дворе и еще трое гражданских лиц получили телесные повреждения.

Цитата

“Это еще один целенаправленный удар по гражданским. Русские пренебрегают правилами и обычаями войны и ежедневно совершают новые военные преступления. Все гражданские должны покинуть Донбасс! Эвакуация спасает жизнь!” — заявил Кириленко.

Напомним

Вчера, 15 июня, российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса — повреждено 43 частные дома, есть жертвы и ранены среди гражданских.