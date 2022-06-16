Ударили касетними снарядами: після вчорашнього обстрілу Костянтинівки троє цивільних поранено і один загинув

Деталі

За попередньою інформацією, росіяни вдарили касетними снарядами. Постраждав приватний сектор. Загинув чоловік, який знаходився в себе на подвір’ї та ще три цивільні особи отримали тілесні ушкодження.

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“Це ще один цілеспрямований удар по цивільним. Росіяни зневажають правила та звичаї війни і щодня скоюють нові воєнні злочини. Всі цивільні повинні покинути Донеччину! Евакуація рятує життя!”, — заявив Кириленко.

Нагадаємо

Вчора, 15 червня, російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини — пошкоджено 43 приватні будинки, є жертви та поранені серед цивільних.