Удары рф по Украине циничны и неэффективны против украинского духа и решительности - посол Великобритании

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"Ракетные удары россии по гражданской энергетической инфраструктуре Украины являются жестокими, циничными и неэффективными против украинского духа и решительности", - написала она в Twitter.

Напомним

Вчера, 5 декабря, Воздушные силы отразили массированный ракетный удар рф по Украине: сбито более 60 из более 70 ракет оккупантов.