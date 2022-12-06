Удари рф по Україні є цинічними та неефективними проти українського духу та рішучості - посол Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України жорстокими та цинічними, передає УНН.
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"Ракетні удари росії по цивільній енергетичній інфраструктурі України є жорстокими, цинічними та неефективними проти українського духу та рішучості", - написала вона у Twitter.
Нагадаємо
Вчора, 5 грудня, Повітряні сили відбили масований ракетний удар рф по Україні: збито більше 60 із понад 70 ракет окупантів.