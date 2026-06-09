Удар рф по жилому дому в Харькове - есть раненые, разрушены дома
Киев • УНН
В Холодногорском районе Харькова из-за обстрела повреждены дома и сети. Ранения получили две женщины в возрасте 48 и 71 года, им оказали помощь.
российские оккупанты попали в жилой дом в Холодногорском районе Харькова вечером 9 июня, есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова и начальника областной военной администрации Олега Синегубова.
Детали
По словам Терехова, в результате попадания в жилой дом повреждены здание рядом с ним, а также городские сети. В то же время начальник ОВА сообщил, что в результате "прилета" в землю рядом с частным жилым домом, загорелась крыша дома.
Повреждены 8 частных домовладений, многоквартирный дом и три автомобиля
По уточненной информации стало известно, что в Холодногорском районе пострадали 48-летняя и 71-летняя женщины. Врачи оказали им всю необходимую помощь.
Напомним
9 июня, около 16:30, россияне ударили FPV-дроном по гражданскому авто вблизи Питомника на Харьковщине. В результате атаки 70-летняя женщина погибла, еще четыре человека госпитализированы с ранениями.
Также УНН сообщал, что россияне атаковали беспилотниками город Вольнянск Запорожской области. В результате атаки были травмированы 3-летняя девочка, 7-летний мальчик и их 33-летняя мать.