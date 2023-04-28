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Удар рф по Умани: количество жертв возросло до 21

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Количество жертв ночного ракетного удара российских войск по Умани в Черкасской области возросло до 21. Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает УНН.

Цитата

"21 погибший на данный момент. Боль и ярость... Поисково-спасательная операция продолжается. Продолжаем оказывать необходимую помощь пострадавшим", - написал Табурец.

Глава Черкасской ОГА добавил, что девять семей уже разместили во временные помещения - заблаговременно были подготовлены для внутренне перемещенных лиц.

Дополнение

Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.

В Черкасской области объявляют трехдневный траур.

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