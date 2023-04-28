Удар рф по Умані: кількість жертв зросла до 21
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кількість жертв нічного ракетного удару російських військ по Умані у Черкаській області зросла до 21. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.
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"21 загиблий на цю мить. Біль і лють... Пошуково-рятувальна операція триває. Продовжуємо надавати потрібну допомогу потерпілим", - написав Табурець.
Голова Черкаської ОВА додав, що дев’ять родин уже розмістили в тимчасові помешкання - завчасно були підготовлені для внутрішньо переміщених осіб.
Доповнення
Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.
В Черкаській області оголошують триденну жалобу.