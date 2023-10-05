Удар рф по селу Гроза: в кафе поминали военного, его семья погибла от удара российской ракеты.
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В сельском кафе на Харьковщине, которое атаковали рф, сегодня были поминки из-за перезахоронения погибшего военного. Как сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, семья военного погибла от попадания ракеты, передает УНН.
Детали
По словам Чубенко, ранее военный был похоронен в Днепре, а родственники хотели провести перезахоронение в селе откуда он родом.
"Захоронение организовывала семья погибшего военного, а именно сын и жена погибшего. Сын защитника также был военным. Сын вместе со своей женой и матерью были в кафе и погибли от попадания ракеты", - сообщил спикер.
Ранее
В селе Гроза на месте кафе, по которому враг нанес ракетный удар, на сегодня завершены работы по разбору завалов.
Дополнение
Ракетный удар россии по поселку Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.
На Харьковщине объявлен трехдневный траур из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза, унесшего жизни 51 человека.