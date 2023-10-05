Удар рф по селу Гроза: у кафе поминали військового, його родина загинула від удару російської ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У сільському кафе на Харківщині, яке атакували рф, сьогодні були поминки через перепоховання загиблого військового. Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, родина військового загинула від влучання ракети, передає УНН.
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За словами Чубенка, раніше військового було поховано у Дніпрі, а родичі бажали здійснити перепоховання у селі звідки він родом.
"Поховання організовувала сімʼя загиблого військового, а саме син та дружина загиблого. Син захисника також був військовим. Син разом зі своєю дружиною та матірʼю були в кафе і загинули від влучання ракети", - повідомив речник.
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У селі Гроза на місці кафе, по якому ворог завдав ракетного удару, на сьогодні завершено роботи з розбору завалів.
Доповнення
Ракетний удар росії по селищу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.
На Харківщині оголошено триденну жалобу через кривавий удар російської армії по селу Гроза, який забрав життя 51 людини.