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Ракетний обстріл села Гроза на Харківщині: завершено роботи з розбору завалів

Ракетний обстріл села Гроза на Харківщині: завершено роботи з розбору завалів

Київ • УНН

 • 911849 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У селі Гроза на місці кафе, по якому ворог завдав ракетного удару, на сьогодні завершено роботи з розбору завалів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

«На місці кафе, по якому ворог завдав сьогодні ракетного удару, на сьогодні завершено роботи з розбору завалів. Внаслідок російського удару загинула 51 людина, 6 людей поранені. Усі постраждалі цивільні місцеві мешканці», - повідомив Синєгубов.

За його словами, на місці створено штаб, який буде оперативно усувати наслідки цього удару.

«Окрім будівлі кафе, яка повністю зруйнована, пошкодження отримали і сусідні будинки. Допомагають місцевим мешканцям і волонтери World Central Kitchen», - зазначив Синєгубов.

У ДСНС України також заявили, що аварійно-рятувальні роботи завершено.

«Станом на 19:50 у с. Гроза Куп’янського району аварійно-рятувальні роботи завершено», - йдеться в повідомленні.

Також в ДСНС опублікували фото з місця трагедії спричиненого російською агресією.

Доповнення

Ракетний удар росії по селищу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.

На Харківщині оголошено триденну жалобу через кривавий удар російської армії по селу Гроза, який забрав життя 51 людини.

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