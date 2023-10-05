Ракетний обстріл села Гроза на Харківщині: завершено роботи з розбору завалів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У селі Гроза на місці кафе, по якому ворог завдав ракетного удару, на сьогодні завершено роботи з розбору завалів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Цитата
«На місці кафе, по якому ворог завдав сьогодні ракетного удару, на сьогодні завершено роботи з розбору завалів. Внаслідок російського удару загинула 51 людина, 6 людей поранені. Усі постраждалі цивільні місцеві мешканці», - повідомив Синєгубов.
За його словами, на місці створено штаб, який буде оперативно усувати наслідки цього удару.
«Окрім будівлі кафе, яка повністю зруйнована, пошкодження отримали і сусідні будинки. Допомагають місцевим мешканцям і волонтери World Central Kitchen», - зазначив Синєгубов.
У ДСНС України також заявили, що аварійно-рятувальні роботи завершено.
«Станом на 19:50 у с. Гроза Куп’янського району аварійно-рятувальні роботи завершено», - йдеться в повідомленні.
Також в ДСНС опублікували фото з місця трагедії спричиненого російською агресією.
Доповнення
Ракетний удар росії по селищу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.
На Харківщині оголошено триденну жалобу через кривавий удар російської армії по селу Гроза, який забрав життя 51 людини.