Ракетный обстрел села Гроза на Харьковщине: завершены работы по разбору завалов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В селе Гроза на месте кафе, по которому враг нанес ракетный удар, на сегодня завершены работы по разбору завалов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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«На месте кафе, по которому враг нанес сегодня ракетный удар, на сегодня завершены работы по разбору завалов. В результате российского удара погиб 51 человек, 6 человек ранены. Все пострадавшие гражданские местные жители», - сообщил Синегубов.
По его словам, на месте создан штаб, который будет оперативно устранять последствия этого удара.
«Кроме здания кафе, которое полностью разрушено, повреждения получили и соседние дома. Помогают местным жителям и волонтеры World Central Kitchen», - отметил Синегубов.
В ГСЧС Украины также заявили, что аварийно-спасательные работы завершены.
«По состоянию на 19:50 в с. Гроза Купянского района аварийно-спасательные работы завершены», - говорится в сообщении.
Также в ГСЧС опубликовали фото с места трагедии вызванного российской агрессией.
Дополнение
Ракетный удар россии по поселку Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.
На Харьковщине объявлен трехдневный траур из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза, унесшего жизни 51 человека.