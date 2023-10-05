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Ракетный обстрел села Гроза на Харьковщине: завершены работы по разбору завалов

Киев • УНН

 • 911847 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В селе Гроза на месте кафе, по которому враг нанес ракетный удар, на сегодня завершены работы по разбору завалов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

«На месте кафе, по которому враг нанес сегодня ракетный удар, на сегодня завершены работы по разбору завалов. В результате российского удара погиб 51 человек, 6 человек ранены. Все пострадавшие гражданские местные жители», - сообщил Синегубов.

По его словам, на месте создан штаб, который будет оперативно устранять последствия этого удара.

«Кроме здания кафе, которое полностью разрушено, повреждения получили и соседние дома. Помогают местным жителям и волонтеры World Central Kitchen», - отметил Синегубов.

В ГСЧС Украины также заявили, что аварийно-спасательные работы завершены.

«По состоянию на 19:50 в с. Гроза Купянского района аварийно-спасательные работы завершены», - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС опубликовали фото с места трагедии вызванного российской агрессией.

Дополнение

Ракетный удар россии по поселку Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.

На Харьковщине объявлен трехдневный траур из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза, унесшего жизни 51 человека.

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