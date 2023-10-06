Удар рф по селу Гроза: прокуратура показала видео разрушений с квадрокоптера
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Харьковская областная прокуратура обнародовала видео разрушений в селе Гроза Харьковской области, где накануне российские войска попали по магазину и кафе, где проходил поминальный обед, передает УНН.
Детали
"Видео разрушений, снятое квадрокоптером в селе Гроза", - подписали видео в прокуратуре.
Напомним
В сельском кафе в Харьковской области, которое атаковали рф 5 октября, были поминки из-за перезахоронения погибшего военного. Как сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, семья военного погибла от попадания ракеты.
Ракетный удар рф по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения.
В Харьковской области объявлен трехдневный траур из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза, унесшего жизни 51 человека.