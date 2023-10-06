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Удар рф по селу Гроза: прокуратура показала відео руйнувань з квадрокоптера

Удар рф по селу Гроза: прокуратура показала відео руйнувань з квадрокоптера

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Харківська обласна прокуратура оприлюднила відео руйнувань у селі Гроза Харківської області, де напередодні російські війська поцілили по магазину та кафе, де проходив поминальний обід, передає УНН.

Деталі

"Відео руйнувань, зняте квадрокоптером у селі Гроза", - підписали відео у прокуратурі.

Нагадаємо

У сільському кафе на Харківщині, яке атакували рф 5 жовтня, були поминки через перепоховання загиблого військового. Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, родина військового загинула від влучання ракети.

Ракетний удар росії по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.

На Харківщині оголошено триденну жалобу через кривавий удар російської армії по селу Гроза, який забрав життя 51 людини.

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