Удар рф по селу Гроза: прокуратура показала відео руйнувань з квадрокоптера

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"Відео руйнувань, зняте квадрокоптером у селі Гроза", - підписали відео у прокуратурі.

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У сільському кафе на Харківщині, яке атакували рф 5 жовтня, були поминки через перепоховання загиблого військового. Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, родина військового загинула від влучання ракети.

Ракетний удар росії по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.

На Харківщині оголошено триденну жалобу через кривавий удар російської армії по селу Гроза, який забрав життя 51 людини.