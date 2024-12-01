Удар рф по маршрутке в Херсоне: уже 11 пострадавших

Три человека погибли, 11 получили ранения в результате атаки армии рф на Херсон. Оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутное такси, сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Сегодня Россия снова показала свое истинное лицо. В годовщину референдума о независимости Украины враг нанес очередной удар по мирным жителям, сбросив взрывчатку на маршрутное такси. в настоящее время известно о 11 пострадавших. Три человека получили ранения, несовместимые с жизнью. Восемь находятся в больнице - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, у шестерых херсонцев диагностировали минно-взрывные травмы. У 56 - летней женщины-осколочное ранение головы, руки и ног. Еще одна 70-летняя жительница получила перелом голени.

Ранее сообщалось, что сегодня, 1 декабря, российские оккупанты нанесли удары с беспилотников по общественному транспорту в Херсоне.