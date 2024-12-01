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Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
08:28 • 8958 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по маршрутке в Херсоне: уже 11 пострадавших

Удар рф по маршрутке в Херсоне: уже 11 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 531 просмотра

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Российские военные атаковали маршрутное такси в Херсоне, сбросив взрывчатку с беспилотника. В результате атаки погибли 3 человека, 11 получили ранения, из них 8 находятся в больнице.

Три человека погибли, 11 получили ранения в результате атаки армии рф на Херсон. Оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутное такси, сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Сегодня Россия снова показала свое истинное лицо. В годовщину референдума о независимости Украины враг нанес очередной удар по мирным жителям, сбросив взрывчатку на маршрутное такси. в настоящее время известно о 11 пострадавших. Три человека получили ранения, несовместимые с жизнью. Восемь находятся в больнице

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, у шестерых херсонцев диагностировали минно-взрывные травмы. У 56 - летней женщины-осколочное ранение головы, руки и ног. Еще одна 70-летняя жительница получила перелом голени.

Ранее сообщалось, что сегодня, 1 декабря, российские оккупанты нанесли удары с беспилотников по  общественному транспорту в Херсоне.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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