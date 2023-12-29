Удар рф по Конотопу на Сумщине: повреждены четыре многоэтажки

В результате вражеского удара по Конотопу Сумской области повреждены четыре многоэтажных дома, магазин и станция техобслуживания, сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Сумщина. Утром россия нанесла удар по Конотопу. Ранения получили три человека, повреждены четыре многоэтажных дома, помещения магазина и станции технического обслуживания - говорится в сообщении МВД.

Также в результате удара рф, как сообщается, горела машина.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. На местах работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

Напомним

В пятницу утром российские террористы нанесли ракетный удар по Конотопу. Известно о трех травмированных людях.