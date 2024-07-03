В Харькове после вражеского удара под завалами еще один ребенок, сообщил в среду мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Под завалами еще один ребенок - написал Терехов в Telegram.

Ранее

Сообщалось, что в результате удара рф по Харькову разрушены два дома, из руин был спасен ребенок, сообщал Терехов.

Атака рф на Харьков: разрушены 2 дома, спасен ребенок