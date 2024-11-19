Удар рф по Глухову: поисково-спасательная операция завершена
Киев • УНН
В Глухове завершили поисково-спасательную операцию после вражеского обстрела общежития. Погибло 12 человек, включая 8-летнего мальчика, 11 человек ранены, среди них двое подростков.
В Глухове правоохранители завершили поисково-спасательную операцию на месте вражеского попадания, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
По данным правоохранителей, по состоянию на 15.50, известно о 12 погибших, среди них мальчик, которому на днях должно было исполниться 8 лет. Ранены 11 человек, из них дети в возрасте 13 и 14 лет.
В развернутых передвижных пунктах работы с пострадавшими происходит работа по отбору заявлений, допросу пострадавших и оказанию психологической помощи.
Напомним
Из-за атаки рф в ночь на 19 ноября было частично разрушено здание общежития одного из учебных заведений.