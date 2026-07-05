Удар рф по АЗС в Изюме 5 июля - погиб мужчина, три женщины ранены
Киев • УНН
Российские войска 5 июля нанесли удар по Изюму, разрушив АЗС и повредив 5 авто. Погиб мужчина, три женщины в возрасте 39-48 лет госпитализированы.
Фото: t.me/synegubov
В воскресенье, 5 июля, российские войска нанесли удар по городу Изюм Харьковской области. Трое человек получили травмы, один человек погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Детали
В результате удара была разрушена автозаправочная станция, повреждены 5 автомобилей. Погиб мужчина. Пострадали 48-летняя, 42-летняя и 39-летняя женщины - они в больнице.
Напомним
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 22 населенным пунктам Харьковской области. Сообщалось, что в результате обстрелов погибли трое человек, среди пострадавших — ребенок.