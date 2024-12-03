Удар по Тернополю: армия рф попала по одному из предприятий, возник пожар
Киев • УНН
российские войска атаковали БПЛА предприятие в Тернополе, что вызвало пожар. В результате атаки часть города осталась без света, пострадавших нет.
российские войска в ночь на 3 декабря нанесли удар беспилотником по одному из предприятий Тернополя, в результате чего произошел пожар. Сейчас зафиксированы проблемы со светом, сообщил во вторник начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода, передает УНН.
В результате очередной атаки врага, во время ночной воздушной тревоги в городе Тернополь зафиксирован удар БПЛА по одному из предприятий. В результате этого на его территории возник пожар
По его словам, пожар был локализован, а впоследствии полностью ликвидирован.
Пострадавших нет. О том снова возникли проблемы с электричеством. Специалисты работают над ликвидацией последствий, указал непогода.
Ранее сообщалось, что в Тернополе в результате атаки БпЛА поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города осталась без электроснабжения, на месте работают спасатели и энергетики.
Также на Ровенщине вражеские силы обстреляли объект энергетической инфраструктуры.