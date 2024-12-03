Удар по Тернополю: армия рф попала по одному из предприятий, возник пожар

российские войска в ночь на 3 декабря нанесли удар беспилотником по одному из предприятий Тернополя, в результате чего произошел пожар. Сейчас зафиксированы проблемы со светом, сообщил во вторник начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода, передает УНН.

В результате очередной атаки врага, во время ночной воздушной тревоги в городе Тернополь зафиксирован удар БПЛА по одному из предприятий. В результате этого на его территории возник пожар