Удар по Одесской области: количество пострадавших увеличилось до 4 человек - Кипер

российские захватчики днем в воскресенье, 21 апреля, ударили баллистикой по Одесской области. Известно о 4 пострадавших, из них три мужчины и одна женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщает председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет УНН.

Стало известно о 4 пострадавших в результате ракетного удара по Одесской области, из них три мужчины и одна женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь. спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки, - сообщили в ОВА.

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В воскресенье днем российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего один человек получил ранения, а также был нанесен ущерб частным домам и транспортно-логистическому объекту портовой инфраструктуры.